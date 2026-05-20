Jet2.com acumula 1 milió de passatgers a Girona després de 10 anys d'operacions

GIRONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Jet2.com acumula 1 milió de viatgers a l'Aeroport de Girona a Vilobí d'Onyar (Girona) des que l'aerolínia britànica va iniciar les operacions fa 10 anys, informa aquest dimecres en un comunicat.
La companyia ha inaugurat recentment dues rutes al Regne Unit per a la temporada d'estiu, a Edimburg i Londres-Gatwick, per la qual cosa preveu posicionar-se com la segona aerolínia entre Girona i el Regne Unit, amb un 34% més de passatgers que l'estiu del 2025, i un total de 110.000 places ofertes, 11 rutes i 22 vols per setmana.
El conseller delegat de Jet2, Steve Heapy, ha afirmat que des de l'arribada de l'aerolínia a Girona s'ha "demostrat" el seu compromís amb el territori, augmentant la seva capacitat i presència i amb una contínua inversió.