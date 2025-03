Jefferies situa el preu objectiu de Puig en 24,5 euros i espera un primer trimestre "sòlid"

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

Jefferies ha situat el preu objectiu de Puig en el seu escenari central de 24,5 euros per acció --respecte als 24,6 euros de la seva última actualització-- i espera un primer trimestre "sòlid" quant a resultats, en un comunicat aquest dilluns.

La casa d'anàlisi ha mantingut la recomanació de 'compra' per a la companyia catalana i ha assenyalat que espera un creixement del 7,1% 'like for like' (LFL) fins al març, i per al conjunt de l'any, preveu un creixement del 6,9% LFL.

Ha assenyalat que la seva cartera de productes "ofereix protecció" a l'empresa davant el fet que, textualment, el soroll al voltant de la ralentització del sector fragàncies continua creixent.

En aquest sentit, ha recordat que el 'profit warning' presentat per Douglas ha incrementat la precaució dels inversors sobre el sector de la bellesa de luxe.

Així, les accions s'han "vist afectades pel soroll extern" i estan en mínims històrics, però Jefferies ha destacat que cotitza per sota dels seus competidors en les ràtios de capitalització de mercat/ebitda (EV/ebitda, per les seves sigles en anglès) i preu/benefici, malgrat tenir un potencial més gran de creixement.