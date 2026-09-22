Jefferies manté el preu objectiu de Puig en 21 euros per acció

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La casa d'anàlisi de valors Jefferies ha decidit mantenir el preu objectiu que té assignat sobre Puig en 21 euros per acció, alhora que continua mantenint la recomanació de 'comprar' accions de l'empresa.
En un informe publicat aquest dimarts, la firma considera que l'actual cotització de Puig --17,02 euros per acció a l'inici de la sessió-- "és un punt d'entrada atractiu", ja que té un potencial creixement impulsat per l'increment de la credibilitat en els seus mercats objectius.
Ha explicat que Puig ha passat per "un moment complicat per créixer en el mercat", ja que, tot i que la bellesa prèmium s'ha frenat, el creixement en fragàncies està en un bon moment.
De cara a la publicació dels resultats del tercer trimestre, prevista el pròxim 21 d'octubre, la firma ha previst que Puig incrementi les seves vendes al voltant d'un 5% interanual.
"El sòlid acompliment del segment de maquillatge compensa una contribució més moderada dels llançaments de fragàncies i la persistent feblesa en la cura de la pell", ha explicat.