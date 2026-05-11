Jefferies eleva el preu objectiu de Puig a 20,5 euros

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
La casa d'anàlisi de valors Jefferies ha decidit elevar el preu objectiu que té assignat sobre Puig fins als 20,5 euros, des dels 20 euros que mantenia amb anterioritat, alhora que continua mantenint la recomanació de comprar accions de l'empresa.
En un informe publicat aquest dilluns, la companyia considera que en els resultats del primer trimestre, Puig ha "superat les expectatives de nou", tot i que mostra preocupació per la sostenibilitat d'aquest 'momentum'.
En aquest sentit, ha destacat la "desconnexió" entre les vendes que fa la companyia als seus distribuïdors i les vendes finals als consumidors, i assumeix que l'empresa tornarà a equilibrar aquest punt abans del tancament d'any.
Jefferies apunta que la guerra de l'Iran pot tenir un impacte de l'1,4% en les vendes del grup en el segon trimestre, i que afectarà especialment la part de perfums.
D'altra banda, la casa d'anàlisi assenyala una probabilitat del 75% que la fusió amb Estée Lauder es concreti amb una prima del 40% sobre el preu original de 16 euros per acció.