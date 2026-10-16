La JEC recalca que la transparència del vot per correu està regulada per llei

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central (JEC) ha recordat al PP i a Vox que la transparència del vot per correu, tant dels residents a Espanya com de l'estranger, està regulada per llei i per això ha rebutjat la introducció de mesures extraordinàries per reforçar la "custòdia" d'aquests sufragis que van plantejar els populars i també les que van reclamar els de Santiago Abascal en el cas del vot dels registrats al cens electoral de residents absents (CERA).
En les resolucions sobre aquestes peticions, a les quals ha tingut accés Europa Press, l'organisme arbitral també recorda a aquests dos partits que l'administració electoral "ha d'aplicar els procediments disposats en la legislació electoral mentre no siguin modificats pel legislador" i els anima a canviar la llei si consideren que cal reforçar algun extrem del procediment electoral.
"Com que es tracta d'un partit polític amb representació parlamentària sembla més lògic que s'utilitzi aquesta via abans que la del trasllat al Govern central i les Corts Generals del criteri de la Junta Electoral Central", argumenta la JEC.
A més, explica al PP i a Vox que les juntes electorals només poden actuar si li traslladen "denúncies sobre fets o indicis concrets d'irregularitat" com s'ha fet en el passat, quan es van prendre les mesures oportunes arran dels fets denunciats.