La JEC ordena a Vox que deixi entrar a la seva seu el redactor d''El País'

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat aquest diumenge a Vox que deixi entrar a la seva seu central de Madrid el redactor d''El País' encarregat de cobrir la nit electoral, un requeriment que el partit de Santiago Abascal ja ha complert.

En una resolució, dictada arran de la denúncia interposada per aquest mitjà de comunicació, l'organisme arbitral recorda que Vox ha desatès reiteradament resolucions similars dictades anteriorment per la JEC, en particular l'emesa el passat 28 juny.

Tenint en compte aquesta circumstància, la JEC ha fet un "requeriment formal" al representant general de Vox perquè "de manera immediata" permetés l'entrada del redactor d''El País'. També l'advertia de "les responsabilitats administratives i, si escau, penals" en què podria incórrer si no complia "estrictament" aquest acord.

Després de rebre l'ordre de la JEC, Vox ha deixat entrar el periodista. No obstant això, fora la seu del partit continuen, sense autorització per entrar-hi, un informador d''eldiario.es' i una altra de la Cadena Ser. Inicialment aquesta última havia pogut accedir a la seu però, en constatar que la resolució de la JEC només afectava el representant d''El País', ha estat expulsada.