La JEC ordena embargar un exconseller català multat fa un any per fer propaganda electoral amb mitjans públics

MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicat a l'Agència Tributària que reclami per la via executiva a l'exconseller Manel Balcells Díaz la multa per una infracció electoral que se li va imposar fa un any i que encara no ha pagat.

Balcells, conseller de Salut de la Generalitat durant el mandat de Pere Aragonès i també membre d'Esquerra (ERC), va ser objecte d'una multa de 2.200 euros per infracció electoral arran d'una visita a diferents hospitals en plena precampanya dels darrers comicis catalans, la qual cosa es considera un ús dels mitjans públics de les institucions per fer propaganda electoral, quelcom prohibit en la Loreg.

Però, gairebé un any després, la multa no s'ha pagat, raó per la qual la Junta Electoral Central, en una reunió aquest dijous, va acordar remetre una "certificació del descobert" a l'Agència Tributària perquè exigeixi aquesta quantia "mitjançant el procediment de constrenyiment", han informat a Europa Press fonts de l'organisme arbitral.