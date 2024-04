La JEC insta el Govern a no fer "campanya d'assoliments" després d'anunciar la seva proposta de finançament

Estima una denúncia del PSC contra una roda de premsa de Plaja i Natàlia Mas



BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha instat el Govern a no fer "campanya d'assoliments o la utilització d'imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades per les formacions polítiques" durant la resta del període electoral, després d'haver anunciat en una roda de premsa la seva proposta de finançament singular.

Així ha conclòs la JEC en un acord aquest dijous consultat per Europa Press, després d'estimar una denúncia del PSC per "vulneració del principi de neutralitat" per part de la Generalitat en una roda de premsa de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, del 19 de març en la qual van explicar la proposta de finançament singular per a Catalunya.

La JEC també considera que es va vulnerar el deure de neutralitat política dels poders públics en període electoral, recollit en la llei orgànica de règim electoral general (Loreg), amb la roda de premsa i també amb la publicació patrocinada per la Generalitat en els perfils d'X dels diaris de Sabadell (Barcelona) i Tarragona sobre actuacions en matèria sanitària del Govern.

L'òrgan electoral ha argumentat que la proposta de finançament es va presentar quan ja s'havia dissolt el Parlament i s'havien convocat les eleccions del 12 de maig, i ha assegurat que el document presentat per l'executiu català "sembla més l'anunci d'un programa futur que el d'un acord governamental d'aplicació immediata".

CONNOTACIÓ ELECTORALISTA

A més, ha sostingut que les declaracions de la consellera constitueixen "manifestacions que van més enllà del que cal considerar com a actuació neutral d'informació d'acords del Consell de Govern" i aprecia una connotació electoralista en l'exposició de la informació.

"Es tracta d'opinions polítiques perfectament legítimes en un altre context, però fetes aprofitant l'organització pública d'una roda de premsa, depassen els límits del que ha de constituir una actuació institucional que respecti la neutralitat política dels poders públics durant el període electoral", conclou.

Així, la JEC ha recordat que l'article 50.2 de la llei electoral prohibeix al Govern "dur a terme manifestacions complementàries que suposin campanya d'assoliments o utilització d'expressions anàlogues a les utilitzades per la seva formació política durant la campanya electoral".

Aquest acord de la JEC és ferm i s'hi pot recórrer per via contenciós-administrativa davant la sala tercera del Tribunal Suprem (TS) en el termini de dos mesos des de la notificació, i si la Generalitat reincidís, la JEC podria obrir un expedient sancionador.