La JEC diu que la UB va vulnerar la neutralitat institucional en campanya per un acte amb exrectors

BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha conclòs que la Universitat de Barcelona (UB) va vulnerar la neutralitat institucional per cedir el paranimf per a un acte sota el lema 'La Universitat en defensa dels valors de progrés' amb rectors i exrectors en defensa de les universitats públiques i que va ser difós per Comissions Obreres (CC.OO.) el dia 13 de juliol, durant la campanya electoral del 23J.

En una resolució d'aquest divendres consultada per Europa Press, l'àrbitre electoral ha sostingut que "el missatge remès pel sindicat expressament pretenia incidir en la participació electoral el 23 de juliol i en el vot als partits progressistes que defensen les universitats públiques".

"Sembla clar que un dels objectius expressos d'aquest acte era incidir en el vot a determinats partits polítics i, a la vegada, que alguns partits de l'arc parlamentari es van sumar a aquest objectiu", ha afegit.

Així, la JEC ha afirmat que la UB no pot, durant el període electoral, "finançar directament o indirectament actes en els quals s'utilitzin imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades" per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions i, per això, la cessió de l'espai per a la celebració de l'acte comporta una vulneració de l'article 50.2 de la llei electoral (LOREG) sobre el principi de neutralitat institucional.

"La Junta Electoral Provincial va haver d'estimar la pretensió dels ara recurrents i ordenar la UB que no permetés la celebració en els seus locals d'actes orientats a captar el vot o influir en el mateix", diu també la resolució.

D'altra banda, la JEC ha sostingut que la difusió realitzada per CC.OO. de l'acte no va suposar la vulneració del principi de neutralitat institucional i, per tant, no procedeix a la incoació d'expedient sancionador.