La JEC delega en les juntes catalanes si allargar els comicis per l'avaria a Rodalies

La Junta Electoral Central (JEC) ha delegat en les juntes provincials de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida la petició d'ERC i Junts per allargar la votació de les eleccions al Parlament aquest diumenge a causa de l'avaria a Rodalies de Catalunya per un robatori de coure, i afegeix que només ho podran fer "excepcionalment" si la incidència ha impedit arribar al col·legi electoral.

En una resolució consultada per Europa Press aquest diumenge, la JEC els ha retornat la petició perquè ho decideixin les juntes provincials de Catalunya, i recorda que la llei electoral considera allargar les votacions com un fet excepcional i "únicament ho preveu quan s'ha hagut d'interrompre la votació per absència de paperetes o per una causa de força major".

Afegeix que "s'ha de tenir en compte que la suspensió de les línies ferroviàries es coneix des de primera hora del matí, amb temps per tant per buscar mitjans alternatius de transport", i que per regla general els electors viuen prop del seu col·legi electoral.

També els recorda que cada junta electoral provincial pot demanar un informe urgent a la delegació o subdelegació del Govern central sobre els serveis alternatius que s'han pogut habilitar per suplir la suspensió de les línies afectades.

Conclou que les juntes electorals provincials podran allargar les votacions "només excepcionalment en aquells casos en els quals disposi de dades que li permetin apreciar la inexistència de mitjans alternatius per poder arribar a la mesa electoral dins l'horari legalment previst pugui afectar seriosament el desenvolupament ordinari de la votació".