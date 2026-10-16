La JEC cita Toni Comín el 22 d'octubre per acatar la Constitució i poder ocupar l'escó al Parlament Europeu

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central (JEC) ha fixat per dijous vinent, 22 d'octubre, l'acte de jurament o promesa d'acatament de la Constitució de l'eurodiputat electe de Junts Toni Comín, que podrà complir així el tràmit pendent des de les eleccions europees del 2024 per ocupar l'escó al Parlament Europeu, després que el Tribunal Constitucional avalés fa uns dies l'aplicació de la llei d'amnistia als delictes de malversació i es desactivessin les ordres de detenció que pesaven sobre ell.
En un acord d'aquest dijous, 15 d'octubre, la JEC ha atès la comunicació presentada per l'advocat Gonzalo Boye, en representació de Comín, i ha anunciat la compareixença personal de l'exconseller a la seu de l'organisme electoral per acatar la Carta Magna espanyola i sol·licitar que es deixi sense efecte la mesura adoptada en l'acord de la JEC de l'1 de juliol del 2024.
La Junta Electoral ha comunicat a l'interessat i a la representant general de la coalició Junts i Lliures per Europa --inscrita en l'eurogrup de Liberals Demòcrates-- que l'acte tindrà lloc el dia 22 a les 12 hores a la Sala Sert del Congrés.