La JEC atén el Suprem i demana informes sobre les nacionalitzacions derivades de la llei de nets

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dilluns assumir l'ordre del Tribunal Suprem respecte a les mesures cautelars sobre la disposició de la llei de memòria democràtica, coneguda com llei de nets, i ha encarregat diversos informes a l'Oficina del Cens Electoral i als registres consulars per verificar l'exili de les persones que hagin obtingut o estiguin en tràmits d'obtenir la nacionalitat per aquesta via.
La sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal va decidir la setmana passada atendre les peticions de Vox i Iustitia Europa i va suspendre cautelarment el vot a les persones ja inscrites en el cens electoral de residents absents (CERA) que van aconseguir la nacionalitat a través d'aquesta norma, a més de les noves altes, llevat que acreditin que descendeixen d'exiliats espanyols.
En aquest context, l'alt tribunal va ordenar a la JEC que requereixi immediatament sobre aquest extrem als encarregats dels registres consulars, als quals encarrega que "expedeixin una certificació acreditativa" que els beneficiats per la llei de nets van néixer "fora d'Espanya, de pare o mare, avi o àvia" originàriament espanyols que van patir "exili per raons polítiques, ideològiques o de creença o orientació d'identitat sexual" i que "haguessin perdut o renunciat a la nacionalitat".