La JEC atén la petició de Correus i el vot postal es podrà dipositar fins divendres a les 14.00 hores

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidit atendre la petició de Correus i donar unes hores més de coll per poder dipositar el vot postal per a les eleccions de diumenge. En concret, ha ampliat el termini, que acabava aquest dijous, fins divendres a les 14.00 hores.

L'empresa havia sol·licitat l'ampliació per poder facilitar la gestió de les reexpedicions de la documentació electoral a les persones que van indicar en la sol·licitud una adreça d'entrega i després van demanar rebre les paperetes en una altra diferent.

Segons les dades dels sindicats, el 91% dels més de 2,6 milions de persones que van sol·licitar aquesta modalitat ja han votat, però aquest dijous a primera hora encara quedaven 230.000 persones que no havien dipositat el sufragi.

A més, Correus ha detallat que encara hi havia unes 170.000 persones que no havien recollit la documentació electoral a les oficines postals. Aquest dijous totes estaran obertes fins a les deu del vespre, amb el compromís d'atendre tothom que vagi a votar si hi ha cues fins més tard.