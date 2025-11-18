Jean Leon organitza una experiència sobre viticultura regenerativa el 30 de novembre

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El celler Jean Leon ha organitzat una experiència sobre viticultura regenerativa "per descobrir els microorganismes del sòl" el diumenge 30 de novembre al Celler Jean Leon, a Torrelavit (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimarts.
A través de tallers participatius, els assistents aprendran sobre les plantes adventícies i l'activitat de la fauna als sòls, a més del món dels microorganismes, que podran observar a través d'un microscopi.
Durant el recorregut pels terrenys, també coneixeran el funcionament de la viticultura regenerativa, un sistema que imita els processos de la natura per restaurar la vitalitat dels sòls i la biodiversitat, i finalment els esperarà un aperitiu maridat amb vins Jean Leon i música en viu.