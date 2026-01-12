Jean Leon inaugura el 17 de gener una exposició retrospectiva d'Assumpció Mateu

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
El celler Jean Leon inaugura el pròxim 17 de gener una exposició retrospectiva de la pintora Assumpció Mateu, que ha il·lustrat la nova anyada de Jean Leon Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'acte comptarà amb la presència de la pintora, que explicarà el detall de les 14 obres seleccionades i el procés creatiu de cadascuna.
La presentació, que és gratuïta, finalitzarà amb un tast del vi i amb la degustació d'una selecció de formatges artesans i vins Jean Leon.