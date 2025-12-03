Jean Leon impulsa l'anyada 2018 del vi Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Jean Leon ha impulsat la nova anyada 2018 del Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva, el seu vi ecològic del Penedès (Barcelona), informa en un comunicat aquest dimecres.
Aquest vi és de producció limitada, elaborat "únicament amb anyades excepcionals" i l'ampolla està decorada amb una obra de l'artista gironina Assumpció Mateu.
La directora del celler, Mireia Torres, ha explicat que el Vinya La Scala representa el "compromís amb l'excel·lència i la creativitat".
El vi prové d'una petita parcel·la de sòls argil·localcaris de vuit hectàrees que Jean Leon i l'enòleg Jaume Rovira van plantar el 1963.
L'anyada 2018 va estar marcada per les pluges, amb una primavera fresca i humida i un estiu càlid, i el vi ha envellit 24 mesos a botes de roure francès i té una criança mínima de tres anys en ampolla.