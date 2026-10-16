Jean Leon crea un vi escumós que recupera la varietat ancestral Forcada

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El celler Jean Leon ha creat Jean Leon Nativa Forcada, un vi escumós elaborat a partir de la varietat "ancestral" recuperada 'Forcada' gràcies al projecte de recuperació de varietats catalanes ancestrals de Familia Torres, informa en un comunicat aquest divendres el celler català.
De les poques varietats blanques ancestrals recuperades, la Forcada és la que presenta més potencial de vins escumosos, i el celler ha destacat la seva capacitat d'adaptació als reptes del canvi climàtic per la seva maduració tardana i capacitat per mantenir una "acidesa vibrant" fins i tot en ambients càlids.
La directora de Jean Leon, Mireia Torres, ha explicat que el vi és fruit de molts anys de recerca i que la varietat respon a les necessitats del territori en "el context actual".
"Forcada és una varietat amb excel·lents qualitats naturals i té un enorme potencial per a la producció de vins escumosos de qualitat al Penedès", ha defensat Torres.
A través del projecte de recuperació creat el 1983, Familia Torres ha recuperat més de 60 varietats catalanes ancestrals en 4 dècades de recerca.