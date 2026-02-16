BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El celler Jean Leon celebrarà el 14 de març la segona edició de 'La Nit de Hollywood', una cita anual en la qual la companyia rememora l'època daurada del cinema nord-americà, informa en un comunicat aquest dilluns.
La vetllada començarà a les 20 hores amb la benvinguda dels assistents, els qui s'anima a anar-hi amb un vestit d'època, i seguirà amb una visita nocturna al celler.
A continuació, se servirà un sopar gastronòmic, creat especialment per a l'ocasió pel xef Sergi Millet, inspirat en els plats més distintius del restaurant de Jean Leon, i maridat amb alguns dels vins més emblemàtics del celler.
La vinculació de Jean Leon, el fundador del celler, amb Hollywood es remunta a principis dels anys 50, quan va treballar al restaurant de Frank Sinatra i Joe DiMaggio.
El 1956 va inaugurar el seu restaurant a Beverly Hills, que va esdevenir el lloc de trobada de les celebritats del moment, amb estrelles del cinema i alta societat com Marilyn Monroe, Zsa Zsa Gabor, John Fitzgerald Kennedy, Marlon Brando o Rober Wagner, com a clients habituals.