BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El celler Jean Leon acollirà una exposició de 14 obres de l'artista catalana Assumpció Mateu, que també ha il·lustrat la nova anyada del vi Jean Leon Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018, ha explicat aquest dilluns en un comunicat.
L'exposició es podrà visitar fins a finals de febrer, en horari d'obertura del celler, i sempre amb reserva prèvia, tot i que la presentació de la mostra se celebrarà el 17 de gener i comptarà amb la presència de la mateixa Mateu i serà d'accés obert al públic.
L'obra 'Puentes del alma: Mediterráneo', que il·lustra l'etiqueta "del vi més emblemàtic del celler", presidirà la mostra, que fa un recorregut per diferents etapes creatives de l'artista, les seves vivències personals i el seu estat emocional.