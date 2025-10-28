JCDecaux guanya el contracte de mobiliari urbà publicitari de Barcelona per 10 anys

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
JCDecaux ha guanyat el contracte de mobiliari urbà publicitari de Barcelona per als pròxims 10 anys, amb opció a pròrroga de 4 més, informa en un comunicat aquest dimarts.
El contracte dona l'exclusiva a l'explotació i el manteniment de diversos tipus de mobiliari urbà existent, inclosos més de 1.400 marquesines i gairebé 500 MUPI, equivalents a 3.000 cares publicitàries analògiques.
A més, s'instal·laran 300 pantalles digitals de 81 polzades que alternaran informació local i publicitat, i els aparells consumiran menys energia que els actuals.
La companyia també assoleix l'objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni i implementarà una flota de vehicles "respectuosos amb el medi ambient", minimitzarà el consum elèctric i utilitzarà energies renovables durant la producció.
El co-director general de la companyia, Jean-Charles Decaux, ha explicat que el grup aportarà "experiència tècnica, estètica, de servei i mediambiental, per oferir un circuit de mobiliari urbà coherent i de gran qualitat".