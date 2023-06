Javier Segura (ICPB) reclama més funcions per als procuradors per "descolapsar el sistema"

Lamenta que el col·lapse en la justícia està minvant drets "d'una manera exagerada"



BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El nou degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona (ICPB), Javier Segura, ha reclamat més funcions pel seu ofici, especialment en el tràmit d'execució de sentència, i ha defensat: "Som els únics que podem descol·lapsar el sistema judicial".

En una entrevista d'Europa Press, ha valorat que les lleis d'eficiència processal, organitzativa i digital, amb tràmit paralitzat per la convocatòria del 23J, "hauran de sortir, potser modificades i potser d'alguna manera diferents, però és clar que aquestes lleis una de les coses que reclamen és la figura del procurador en execució i ho han de fer".

Segura ha criticat que "de vegades les sentències es queden sense executar perquè no hi ha mitjans per executar-les", i ha lamentat que això torna ineficaç tot el procediment i té un impacte negatiu en l'economia.

"Si als procuradors ens donen més funcions en el tram de l'execució, crec que podem ser molt més àgils que l'administració de justícia, perquè el col·lapse que tenen els impedeix moltes vegades la rapidesa que requereix que una sentència sigui efectiva", ha afegit en reclamar més competències per la seva professió.

Considera que les vagues de Lletrats de l'Administració de Justícia (Lajs) i la de funcionaris de justícia, que segueix de forma indefinida, han agreujat la situació del sector: "Ja ho estava, perquè és un mal endèmic, això del col·lapse judicial. Però és que ara ja és molt més palpable i, a més, a nosaltres ens afecta moltíssim", com també a advocats i a ciutadania.

Segura, que ha remarcat el seu respecte al dret de vaga, creu que aquesta situació està "minvant de manera exagerada" el dret a la tutela judicial efectiva de la ciutadania.

"CAL INVERTIR MOLTÍSSIM"

Respecte a possibles millores per la situació, ha reivindicat que "els polítics s'han d'adonar que la justícia ha de ser un pilar fonamental, ja no es pot deixar més temps de costat".

"S'ha d'invertir moltíssim en justícia, perquè una justícia ben portada i ben estructurada és beneficiosa per a tota la societat", i també en matèria de finançament ha reclamat millorar la retribució als procuradors d'ofici, que ha assegurat que cobren uns 39 euros per procediment.

ELS "MÉS ADEQUATS" PER MEDIACIÓ

El nou degà de l'ICPB va prendre possessió del càrrec el dimecres, i s'ha fixat entre els objectius del seu mandat donar més visibilitat a la professió, fomentar la formació dels col·legiats i "continuar impulsant la transformació tecnològica".

En aquest sentit, ha valorat que la tecnologia farà que la justícia sigui més eficaç, i ha afegit: "Que la justícia sigui més eficaç, en el fons, reverteix en una societat econòmicament més potent, perquè és evident que una justícia col·lapsada com lamentablement tenim avui dia fa que l'economia d'aquest país no sigui potent".

Al seu parer, la mediació també pot contribuir a descol·lapsar el sistema judicial, i creu que els procuradors són "els professionals més adequats per poder ser mediadors", tenint en compte aptituds com la comunicació, l'empatia i la capacitat de negociació.