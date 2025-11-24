Javier Cercas i Montserrat Fontané, guardonats amb el Premi Català i Catalana de l'Any 2025

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Javier Cercas i la cuinera Montserrat Fontané, mare dels germans Roca, han rebut aquest dilluns a la nit el Premi Català i Catalana de l'Any 2025, atorgat per 'El Periódico de Catalunya' en una gala a Barcelona.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat l'encarregat de lliurar-los el premi i ha destacat la importància de defensar la convivència com a "columna vertebral de la democràcia a Catalunya", informa el Govern en un comunicat.
En la seva intervenció, Illa també ha recordat que el premi va néixer amb el reconeixement a Ernest Lluch, de qui ha destacat que s'ha convertit en un "referent moral i humanista que transcendeix sigles polítiques, ideologies o creences".
Quant als premiats, el president català ha recordat que la convivència travessa l'obra de Javier Cercas, i Montserrat Fontané representa una "invitació fantàstica a compartir, és a dir, a conviure", segons ell.
"El valor d'un país es mesura en la seva capacitat de generar convivència", ha afirmat Illa, que ha afegit que aquesta es practica escrivint, cuinant, compartint i preservant allò que ens uneix, en les seves paraules.