Javier Aureliano García renuncia com a president de la Diputació d'Almeria pel cas Mascaretes

ALMERIA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Javier Aureliano García Molina ha dimitit com a president de la Diputació d'Almeria de manera oficial aquest divendres al matí, després que el jutjat d'instrucció 1 d'Almeria acordés dijous posar-lo en llibertat amb mesures cautelars després de declarar pel cas Mascaretes, que investiga el presumpte cobrament de comissions a través de contractes irregulars efectuats a través de la institució provincial.
El mateix jutjat també va decidir dijous deixar en llibertat amb mesures cautelars els altres quatre detinguts en aquest cas, entre els qui figurava el vicepresident de la institució Fernando Giménez --qui també ha renunciat a l'acta de diputat provincial--, i l'alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Tots tres polítics van ser suspesos de militància al PP després de les detencions de dimarts.
La Diputació ha anunciat la renúncia de García després d'assenyalar que es tracta d'"una decisió voluntària amb la qual posa fi a les funcions que exercia des de l'any 2019, i que ha oficialitzat en deixar l'acta com a regidor a l'Ajuntament d'Almeria i com a diputat provincial".
La Diputació apunta que García ha decidit renunciar com a president de la institució "des del convenciment de la seva innocència" i que aquest pas facilitarà el retorn a la normalitat de l'activitat institucional a la província.