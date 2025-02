Javi López (PSC) critica que Trump i Putin negociïn "bilateralment" sobre el conflicte amb Ucraïna

BARCELONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del Parlament Europeu Javi López (PSC) ha criticat que el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, i el president de Rússia, Vladímir Putin, "han decidit bilateralment parlar i iniciar negociacions de pau" sobre el conflicte amb Ucraïna.

"Sembla increïble que el president dels EUA ja hagi anunciat qualsevol concessió possible que hi haurà en la futura negociació sobre l'OTAN o pèrdues de territori d'Ucraïna", ha dit López en un vídeo recollit per Europa Press aquest divendres.

López ha apuntat al "protagonisme que mereix Ucraïna perquè s'està parlant de la seva sobirania", a més del protagonisme que també assegura que mereix Europa en tractar-se de la seva seguretat.

En aquest sentit, ha augurat que es podria repetir una nova Conferència de Ialta en què "forces estrangeres redibuixen fronteres i decideixen sobre el futur d'Europa".

"Una cosa que hem d'impedir amb totes les nostres forces i amb tota la nostra fermesa. Per parlar d'Ucraïna, Ucraïna hi ha de ser present", ha afegit, i ha conclòs que Europa ha de fer valer la seva veu perquè estan en joc el seu futur i la seva seguretat.