Javi López (PSC) creu que reconèixer a Palestina demostra el "coratge" diplomàtic d'Espanya

Reivindica que el PSC és qui té més "aliats" per aconseguir oficialitzar el català

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat número 3 de la llista del PSOE a les eleccions europees, Javi López (PSC), ha afirmat que el reconeixement de l'Estat palestí que fa efectiu el Govern central aquest dimarts demostra "el coratge polític i diplomàtic que està mostrant Espanya al món".

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press en la qual ha assegurat que tant el Govern de Pedro Sánchez com l'Alt representant de la Unió Europea (UE) per a Afers Exteriors, Josep Borrell, "han estat les veus que han mantingut la dignitat al món" respecte a Palestina.

"Des del sud global, el món àrab, Llatinoamèrica, de vegades se'ns pot preguntar per què denunciem el dret d'Occident, per què denunciem el dret internacional públic a Ucraïna, i no ho fem a Gaza", ha apuntat.

En aquest sentit, ha argumentat que Espanya "no ha utilitzat dobles estàndards" perquè ha reclamat la pau a Gaza i a Ucraïna i ha denunciat, ha dit, les violacions del dret internacional en els dos llocs.

López ha afirmat que el govern de Benjamin Netanyahu és "el més extremista que ha tingut durant les últimes dècades Israel" i ha defensat que la manera d'assolir una pau duradora i segura és el reconeixement de dos estats fiables i democràtics, en les seves paraules.

Preguntat pel conflicte diplomàtic amb l'Argentina arran de les declaracions del seu president, Javier Milei, i per si considera que les respostes d'Israel a Espanya mereixen també retirar a l'ambaixadora espanyola a Tel Aviv, com s'ha fet amb la de Buenos Aires, López ha assegurat que el problema amb Milei, al seu judici, són els "atacs directes a la presidència del Govern d'Espanya, com a institució, i atacs tan directes que són impropis d'un president".

"El que intentaria és no llevar el focus del que és important, que és el reconeixement de Palestina, perquè crec que al govern israelià hi ha algú a qui li interessaria que nosaltres centréssim els nostres missatges al voltant de la relació entre Espanya i Israel", ha resolt, i ha demanat posar el focus en les denúncies en matèria de --textualment-- violacions de drets humans a Gaza.

OFICIALITAT DEL CATALÀ A LA UE

D'altra banda, López ha assenyalat que l'oficialitat del català, el basc i el gallec en les institucions europees és una prioritat i un compromís del Govern espanyol, i ha acusat al PP de tenir "alguna cosa a veure" amb la negativa de governs populars i de l'extrema dreta en una decisió que requereix unanimitat, textualment.

Així mateix, ha apuntat que aconseguir l'ús del català al Parlament Europeu (PE) és "un pas més senzill" perquè només requereix de majoria, i ha destacat les cinc vicepresidències socialistes a la Taula del PE i els aliats que, ha dit, tenen a Brussel·les.

En aquest sentit, ha assegurat que l'única manera d'avançar en aquesta qüestió és tenir aliats tant a les capitals europees com al PE, enfront de l'aïllament: "Quin és la formació política a Catalunya que té més aliats per fer avançar aquesta agenda a Europa? Doncs són els socialistes europeus, els socialistes catalans aquí".

EXTREMA DRETA I DESIGUALTAT

Respecte al possible ascens de les forces d'extrema dreta després de les eleccions europees, el candidat ha assegurat que "Europa viu una amenaça existencial" i creu que l'equilibri i la cooperació entre la democràcia cristiana, els liberals i els socialdemòcrates està en risc perquè la dreta tradicional ha decidit obrir-li la porta al poder de Brussel·les a l'extrema dreta.

Ha relacionat l'ascens d'aquestes forces polítiques amb les desigualtats i la falta d'oportunitats i ha assegurat que no és una situació inevitable: "En un combat d'idees, res és inevitable. Depèn de nosaltres, que siguem capaços de donar alternatives".

Per això, ha afirmat, és important denunciar durant la campanya electoral "el perill i l'amenaça que significa que l'extrema dreta jugui un paper fonamental en el joc de poder europeu", i ha assenyalat també que el gènere influeix en el vot.

PÈRDUA DE PRIVILEGIS

"Tenim societats més feministes, més igualitàries, queda molt per fer però s'ha avançat, i existeix una reacció davant de la pèrdua de privilegis del gènere, el meu gènere, dels homes", ha afegit.

En relació a les desigualtats que pateixen els joves, López ha dit que l'accés a l'habitatge és un dels principals reptes i ha plantejat utilitzar recursos del Banc Europeu d'Inversions (BEI) "com una veritable palanca per fer política d'habitatge públic que tingui penetració en els preus".

PACTE DE MIGRACIÓ I ASIL

Finalment, sobre el pacte europeu de migració i asil, que inclou la possibilitat de pagament per eludir una quota de sol·licitants d'asil, López ha afirmat que no creu que la mesura vulneri drets humans, i ha sostingut: "La migració és un fet i l'asil és un dret".

"És una mesura que a mi em desagrada. Estic convençut que el nostre país el que farà és complir amb les seves quotes", ha dit el candidat, que ha assegurat que sense pacte no hi hauria cap responsabilitat per als estats membres en matèria de migració i asil.