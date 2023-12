Javi López (PSC) avisa de l'ús "partidista" de la visita dels eurodiputats sobre la immersió

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat d'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D) Javi López (PSC) ha avisat de l'ús "partidista" de la visita a Catalunya d'una delegació d'eurodiputats de la Comissió de Peticions, que presideix Dolors Montserrat (PP), per informar-se sobre la immersió.

"Estem cansats que la Comissió de Peticions, que presideix Dolors Montserrat, continuï fent servir la institució i la comissió amb objectius purament partidistes", ha sostingut en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, motiu pel qual no tenen cap representant del seu grup en aquesta delegació d'eurodiputats.

En la seva opinió, s'ha elaborat un "programa de part" en aquesta visita, i creu que la Comissió de Peticions no està per a aquestes qüestions.

"Hem vist com companys de la resta d'Europa no entenien com hi havia un ús tan partidista i tan poc institucional d'aquesta comissió", ha insistit.

OFICIALITAT DEL CATALÀ A LA UE

Sobre l'oficialitat del català a la UE, ha defensat el compromís del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, amb aquest objectiu, i creu que els països que més problemes han posat per aconseguir-ho han conformat "governs de dreta i extrema dreta".

"Això té a veure amb les antenes que té el PP a Brussel·les", ha apuntat López, convençut que s'hauria avançat més si als països escandinaus i a Itàlia governés la socialdemocràcia.

AMNISTIA

Després de reivindicar la presidència espanyola del Consell de la UE, ha assegurat que no creu que Europa tombi la llei d'amnistia perquè "és una figura jurídica que apareix en unes quantes constitucions europees".

En relació amb que l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, sigui la candidata de Podem a les eleccions europees, López ha considerat que va ser una "bona ministra", després de fer una bona valoració de la seva feina, però creu que li va faltar mà esquerra a l'hora d'abordar determinades qüestions.