López (PSC) diu que la UE no havia abordat "mai" l'habitatge fins aquest mandat del PE

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha assegurat aquest dilluns que la Unió Europea (UE) no havia abordat "mai" la regulació de l'habitatge fins aquest mandat del Parlament Europeu i ha dit que l'augment dels preus és desproporcionat.
Ha destacat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press el paper del comissari d'Energia i Habitatge de la UE, Dan Jorgensen, i de diferents alcaldes de ciutats europees que han posat sobre la taula els "problemes d'accés" i de preu de l'habitatge.
Ha considerat que cal accés a finançament --a través del Banc Europeu d'Inversions (BEI) o fons de cohesió-- i que l'habitatge forma part "de les prioritats que ara s'estan discutint en el marc financer anual", que és el gran pressupost europeu.