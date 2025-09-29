López afirma que "existeix un cert ambient prebèlic en una part important de la UE"

Creu que l'oficialitat del català a Europa "acabarà caient com fruita madura"
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del Parlament Europeu i líder a Brussel·les del PSC, Javi López, ha afirmat que "existeix un cert ambient prebèlic en una part important de la Unió Europea" a causa de la política exterior russa i, en clau espanyola, ha afirmat que Junts i el PP actuen amb la immigració condicionats per l'auge en les enquestes de l'extrema dreta.
En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha subratllat que, amb la detecció de drons sobre l'espai aeri de diversos països en les últimes setmanes, alguns dels vint-i-set tenen la sensació que se'ls està atacant "directament" i ha assegurat que la Unió Europea ha d'explicar com defensarà l'espai aeri i cada centímetre del seu territori.
No ha descartat que pugui passar una altra invasió russa a gran escala, malgrat no ser "l'escenari avui més probable", i ha afirmat que els països bàltics serien una possibilitat, en les seves paraules.
JUNTS I PP
Sobre la cessió de competències en immigració a Catalunya, ha afirmat que Junts "de vegades també actua pensant en l'extrema dreta" i les enquestes d'intenció de vot catalanes, però ha incidit que veu positiu que Catalunya sigui capaç de gestionar la carpeta.
El mateix ha dit sobre el PP i el seu discurs en immigració: "Només està pensant en Vox. Està pensant amb el discurs de Vox i amb la fuita que totes les enquestes diuen que tenen cap a Vox".
OFICIALITAT DEL CATALÀ A EUROPA En referència a l'oficialitat del català a Europa, ha apuntat que "acabarà caient com fruita madura" perquè, segons ell, és una decisió molt raonable per a l'interès general europeu.
Ha criticat que si la iniciativa no està prosperant en el si de la UE és perquè el PP espanyol ha fet crides als governs populars europeus: "Els seus socis i aliats dins la família popular europea han estat bloquejant aquesta qüestió".