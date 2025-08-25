Javi López (PSC) acusa a Trump de "rehabilitar" a Putin en el tauler internacional després de la seva reunió

Afirma que la trobada reflecteix una erosió de la credibilitat europea i demana autonomia estratègica
BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del Parlament Europeu i líder del PSC a Brussel·les, Javi López, ha acusat al president d'Estats Units, Donald Trump, de "rehabilitar en el tauler internacional" al president rus, Vladimir Putin, després de mantenir una reunió amb ell el 15 d'agost a Alaska per abordar la guerra a Ucraïna.
En un article aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press, López ha sostingut que Putin va ser rebut "amb catifa vermella i alliberat de les exigències més incòmodes que Brussel·les i Kyiv havien defensat com a indispensables".
També considera que Estats Units ha renunciat a reclamar amb força un alto el foc immediat a Ucraïna, la qual cosa ha qualificat d'una "concessió substancial".
López ha lamentat que aquesta reunió projecta una imatge d'una Europa "en posició de dependència, oscil·lant entre la súplica i l'afalac", i ha afegit que això suposa una erosió persistent de la credibilitat europea.
"L'única sortida realista passa per reforçar la nostra autonomia estratègica. No com a consigna retòrica, sinó com una agenda pràctica", ha defensat l'eurodiputat socialista, que ha subratllat que aquesta autonomia significa poder triar, en lloc de ser forçats a triar, i poder negociar d'igual a igual i no des de la feblesa.
També ha afirmat que la relació amb EUA seguirà sent essencial per a la UE, "però ha de basar-se en el respecte mutu i no en la subordinació", i ha insistit que Trump no deuria ser un tutor per a Europa.