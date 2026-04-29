Jaume Veray (PP) torna al Parlament després d'un càncer: "Aquesta experiència m'ha ensenyat moltes coses"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP Jaume Veray s'ha reincorporat aquest dimecres a la seva activitat al Parlament, després d'uns mesos de baixa per un càncer: "Aquesta experiència m'ha ensenyat moltes coses, moltes. Però sobretot el valor del temps, la salut i les persones. I m'ha reafirmat en la importància de la sanitat pública i els seus professionals".
Han estat les seves paraules després que el president de la cambra, Josep Rull, hagi celebrat la seva reincorporació a l'inici de la sessió, i després de rebre els aplaudiments dels parlamentaris ha demanat la paraula, "per al·lusions", per agrair als professionals que l'han atès, els representants polítics que li han donat ànims durant aquests mesos i el seu partit i els seus companys de grup.
"Torno amb ganes de treballar, amb responsabilitat i amb respecte per aquesta cambra i per tots vosaltres. Torno amb una convicció més profunda que, per sobre de tot, som persones que compartim una vocació de servei", ha afirmat.