Jaume Veray encapçalarà la llista del PP per Girona el 12M

GIRONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Girona, Jaume Veray, encapçalarà la llista del partit per la província en les eleccions catalanes del 12 de maig.

El Comitè Electoral Nacional del PP l'ha ratificat com a número u a nivell provincial, segons ha informat aquest divendres la formació en un comunicat.

"Tenim com a objectiu recuperar la solidesa del PP com a referència del constitucionalisme i aportar la bona gestió al progrés de les comarques gironines, com hem fet sempre", ha assegurat Veray.