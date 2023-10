Jaume Roures sobre la seva sortida de Mediapro: "M'han tret la responsabilitat"

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Jaume Roures ha valorat la decisió del consell d'administració del Grup Mediapro d'aprovar la seva sortida com a CEO 30 anys després: "Es fa servir la paraula desvinculació per difuminar-ho, però m'han tret la responsabilitat i el meu futur a la casa ja no tenia sentit".

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, ha explicat aquest dilluns que l'empresa esperava que s'hi quedés com a "soci durant un temps, com a conseller", però que ell va decidir no fer-ho.

"Jo no serveixo per a aquestes coses. I si no tinc la capacitat de gestionar, que és l'única cosa que sé fer, prefereixo anar-me'n a casa", ha afegit.

També ha dit que la seva sortida del grup era un dels punts de l'ordre del dia en una reunió del consell i que, després de la decisió, no li van deixar enviar un correu als treballadors.

Ha detallat que Tatxo Benet, que compartia la direcció del grup amb Roures com a soci gestor i que en el consell va ser ratificat com a president i conseller delegat, li va dir que "no es poden fer servir els canals interns per a coses que no siguin convenients".