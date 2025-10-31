Jaume Roures prepara una pel·lícula de ficció sobre Carlos Mazón

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El productor Jaume Roures ha anunciat aquest divendres que està preparant una pel·lícula de ficció sobre la gestió de la dana del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, amb el guió de Jordi Galceran: "Tothom hi queda retratat".
Ho ha dit en una entrevista de RAC1 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que la pel·lícula no tractarà sobre la tragèdia de la dana sinó que vol "posar de manifest que la gent que té càrrecs públics hauria de ser d'una altra manera", i ha dit que encara no té director.
"Una part important dels nostres polítics són oportunistes, gent no capacitada que, per temes de partits i coses similars, acaben en llocs de responsabilitat per als quals no estan capacitats", ha afirmat.
Així, ha apuntat que la ciutadania paga situacions com la de la dana, els cribatges del càncer de mama a Andalusia i els incendis de l'estiu passat, i ha sostingut: "El que vull posar de manifest en la pel·lícula és això, no recrear-me en un drama que és massa drama".
El productor ha recordat que "l'espot de campanya de Mazón començava amb una tempesta i ell apareixia i resolia els problemes" i ha assegurat no saber si es tracta de justícia divina o de simbolisme catàrtic, en les seves paraules.