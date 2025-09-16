Jaume Miralles, nou director general d'IA de la Generalitat

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern nomenarà el consultor i enginyer de telecomunicacions i electrònica Jaume Miralles com a nou director general d'Intel·ligència Artificial (IA), Eficiència i Dades de l'Administració de la Generalitat.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat fonts de l'executiu a Europa Press, el nomenament s'oficialitzarà aquest dimarts en la reunió del Consell Executiu.
La Direcció General d'IA, Eficiència i Dades de l'Administració es va crear al maig i forma part del Departament de Presidència, que lidera el conseller Albert Dalmau.
L'impuls de la IA en l'administració és un dels principals objectius de la reforma que ha impulsat la Conselleria, amb l'objectiu que el 60% dels treballadors de la Generalitat la facin servir a finals del 2025, i el 100% el 2028.
Miralles ha treballat en la tecnològica IBM durant 23 anys i ha estat consultor en PwC, i ha estat seleccionat en un concurs per mèrits que s'ha dut a terme durant l'estiu.