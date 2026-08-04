Jaume Giró trenca el carnet de Junts i deixa el partit

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat de Junts i exconseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat Jaume Giró s'ha donat de baixa com a militant de forma definitiva dels postconvergents, han confirmat fonts consultades a Europa Press i ha avançat 'Nació' aquest dimarts.
Giró va comunicar el seu abandonament del partit mitjançant un correu al secretari general Jordi Turull dies enrere.
Giró, que va ser conseller entre maig del 2021 i octubre del 2022 sota el mandat de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, va deixar el setembre passat el seu escó com a diputat de Junts en el Parlament i el seu càrrec a l'executiva del partit per discrepàncies amb les orientacions de la formació.