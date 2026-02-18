Jaume Dulsat, nou 'country leader' d'Eurofirms Group a Espanya

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Eurofirms Group ha nomenat Jaume Dulsat com a 'country leader' a Espanya, en el marc de la seva estratègia per oferir solucions 360 graus en gestió de talent, informa en un comunicat aquest dimecres.
Dulsat liderarà tots els serveis del grup a Espanya, que l'empresa ha recordat que és el seu mercat amb més facturació, i que el nomenament respon a "l'ambició de convertir Eurofirms en una empresa global".
Fins ara, Dulsat liderava la divisió de treball temporal, i ara assumirà les responsabilitats del grup a Espanya i el lideratge de Claire Joster, la firma de 'headhunting' de l'empresa.
La CEO de la companyia, Anna Golsa, ha explicat que el nomenament s'emmarca en el Pla estratègic 2024-2027 de l'empresa, que "aposta per la transformació digital, l'eficiència operativa i la diversificació de serveis".
Dulsat ha explicat que l'objectiu és "continuar impulsant el creixement sostenible" de l'empresa amb solucions personalitzades a empreses i persones.