JARC veu "un pas endavant molt important" les mesures del Govern central davant les protestes

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Joan Carles Massot, ha assegurat que les mesures plantejades pel Govern central davant les protestes del sector són "un pas endavant molt important i un punt d'inflexió en les negociacions".

Segons un comunicat de l'entitat d'aquest divendres, el paquet "és incomplet", si bé ha valorat positivament les clàusules mirall i els controls proposats.

L'organització ha tornat a reclamar la reestructuració de les assegurances agràries per adaptar-les al canvi climàtic i una "política d'incorporació de joves".

Ha assenyalat com a "únics interlocutors vàlids i legítims" per expressar les reivindicacions del sector els membres de la Taula Agrària, integrada per representants de JARC, Unió de Pagesos i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Així mateix, ha expressat el seu suport als pagesos i ramaders de cara a les següents protestes i que treballen per aconseguir totes les seves reivindicacions en les reunions "dels pròxims dies".