Jarc reclama compensar el sector agrari per les possibles pèrdues de l'acord Mercosur

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha reclamat al Govern central que prengui les mesures necessàries per mitigar els efectes negatius que, assegura, pot generar l'acord comercial entre la Unió Europea i el Mercosur en el sector agrari.
En un comunicat compartit aquest divendres, l'entitat proposa la creació d'un sistema de compensacions econòmiques, la creació d'un fons específic d'ajuts o la promoció del consum de productes agroalimentaris provinents de Catalunya.
El president de Jarc, Joan Carles Massot, ha reivindicat que és incomprensible que no s'incloguin mesures compensatòries per als ramaders i pagesos que, assegura, "veuran els seus ingressos afectats per aquest acord".
L'entitat ha reiterat la necessitat que el Parlament Europeu i el Consell validin definitivament el paquet de salvaguardes agrícoles, ideades per "reforçar la protecció del camp europeu davant possibles distorsions greus" en els sectors més exposats com l'avícola, el boví, el dels ous, els cítrics i del sucre.
Massot ha recordat que reduir els aranzels a la regió del Mercosur "afavoreix una competència deslleial per als nostres agricultors i ramaders, que veuran com els seus productes són desplaçats pels aliments més barats d'aquests països, amb costos productius inferiors i menys controls de qualitat".