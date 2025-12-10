JARC reclama "ajuts urgents" per a les granges en el radi de la PPA

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha reclamat al Departament d'Agricultura "ajuts immediats" per a les explotacions porcines que no poden reposar els animals de les granges per motius de seguretat davant la pesta porcina africana (PPA).
L'entitat ha defensat aquest dimecres en un comunicat la necessitat d'ajuts directes per "no deixar desemparats els pagesos que estan fent les coses bé" per evitar la propagació del virus.
Des que es va detectar el virus a la zona de Collserola (Barcelona), s'ha eliminat el moviment d'animals porcins domèstics, augmentat els controls de bioseguretat i limitat activitats com la caça, mesures que la JARC ha qualificat com necessàries, però amb "un cost altíssim per als ramaders".
Segons les dades compartides per la JARC, hi ha 55 explotacions porcines, que sumen un total de 80.000 places i un cens de 61.500 animals dins la zona afectada, a la qual cosa s'afegeix una caiguda del 17% en les cotitzacions de la carn de porc a Mercolleida, llotja de referència estatal en l'àmbit del mercat porcí.
A més dels ajuts i la crida a reduir la població de senglars que reclama el sector, l'entitat també ha posat el focus en la necessitat d'"activar l'emmagatzematge de carn a través d'ajuts europeus per evitar una caiguda de preus més gran" o un control més gran de les importacions d'animals vius.