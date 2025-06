Jarc denuncia davant la CNMC la "greu distorsió" en el preu de l'oli

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha denunciat davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) la "greu distorsió" que està experimentant el preu de l'oli, informa en un comunicat aquest dilluns.

La denúncia, vinculada a través de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG), exigeix una investigació exhaustiva per part de l'autoritat reguladora sobre possibles pràctiques comercials deslleials o acords col·lusoris que "poden estar forçant a la baixa els preus injustificadament".

L'organització critica que actualment el preu de l'oli d'oliva verge extra (OOVE) a la llotja de Tortosa (Tarragona) ha caigut fins als 4 euros/quilo, quan en la mateixa setmana de l'any passat era de 8,30 euros/quilo i a l'inici d'aquesta campanya se situava en 7,40 euros/quilo.

Aquestes xifres representen una caiguda del 51,8% respecte a l'any anterior i un descens del 45,9% des de l'inici de la campanya.

El responsable sectorial de l'oli de Jarc, Joan Calam, ha assegurat que "no hi ha cap justificació econòmica per a aquest desastre" i ha qualificat aquesta situació, textualment, com un possible cas de manipulació del mercat.