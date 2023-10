Jarc demana suport a Illa per "evitar més endarreriments" en el pagament de la PAC

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha demanat suport al primer secretari del PSC, Salvador Illa, per "evitar més endarreriments" en el pagament de la bestreta de la política agrària comuna (PAC), informa en un comunicat aquest dilluns.

En una reunió, les dues parts també han parlat de la zona zepa del Baix Llobregat, dels ajuts per a la sequera i de com reduir els danys produïts per la fauna salvatge cinegètica.

El president nacional de Jarc, Joan Carles Massot, ha explicat que els assumptes de la reunió són de "màxima preocupació per al futur dels agricultors i ramaders catalans".