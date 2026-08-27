Jarc demana allargar la collita mecanitzada de les oliveres i equilibrar biodiversitat i activitat

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha demanat al Departament de Territori de la Generalitat allargar l'horari de collita mecanitzada permès en oliveres i un "equilibri" entre la protecció de la fauna i l'activitat agrària.
En un comunicat aquest dijous, l'entitat explica que els productors poden utilitzar la maquinària de recol·lecció en les plantacions intensives d'oliveres fins a les 17 hores per evitar molèsties en determinades espècies, unes restriccions que, segons Jarc "no tenen prou en compte la realitat del treball al camp".
Segun el director sectorial d'oliveres de Jarc, Joan Calam, des de l'entitat entenen que la defensa de la biodiversitat és imprescindible i els agricultors són els primers interessats a preservar-la, però han afegit que imposar normes "poc racionals i justes" dificulta encara més una activitat que ja afronta moltes dificultats.
En el seu lloc, l'entitat ha reclamat regulacions " basades en criteris tècnics, proporcionals i compatibles amb la continuïtat de l'activitat productiva".
"No plantegem un debat entre biodiversitat i pagesia. El que demanem és una regulació intel·ligent que permeti protegir la fauna i, alhora, garantir que les explotacions siguin viables i les persones puguin treballar en condicions adequades", ha explicat Calam.