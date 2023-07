Jarc considera que el quilo de raïm ha de ser de 0,78 euros i "en cap cas" inferior a 0,65

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha considerat que el quilo de raïm ha de ser de 0,78 euros i "en cap cas" inferior a 0,65 euros, en resposta a l'estudi de costos del raïm i el vi impulsat pel Govern de la Generalitat, segons un comunicat d'aquest divendres.

L'estudi, impulsat per la Conselleria d'Acció Climàtica, situa el preu del quilo de raïm entre 0,45 i 0,50 euros, preus que l'entitat adverteix que "no mostren els costos reals de les explotacions vitícoles".

El sindicat creu que a la zona DO Cava no es va contemplar que més del 50% de les vinyes són de producció ecològica, la qual cosa consideren que implica més en el cost de producció i un risc més gran, que "s'hauria de tenir en compte".

Consideren que l'estudi tampoc no ha contemplat que, a la zona de la DO Cava, moltes parcel·les estan en règim de parceria, la qual cosa comporta una baixada d'ingressos, i també creuen que "caldria valorar que la majoria d'explotacions són familiars", ja que el document no inclou la mà d'obra familiar.

El representant de Jarc en la DO Cava, Jaume Domènech, ha declarat que "la vinya està patint les greus conseqüències de la sequera" i que la pròxima collita es preveu de les més curtes de la història per a la vinya amb rendiments per hectàrea inferiors a la meitat d'una collita normal, per això preveu continuar pressionant perquè els viticultors rebin l'ajuda que els correspon.