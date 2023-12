Jarc celebra que el Govern hagi aprovat els ajuts a les vinyes a Catalunya

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha celebrat que la Conselleria d'Acció Climàtica del Govern hagi aprovat els ajuts a les vinyes a Catalunya "seguint les recomanacions de l'organització agrària".

En un comunicat aquest dimarts, Jarc ha recordat que l'assignació d'ajuts per la sequera de 450 euros per hectàrea de vinya es van acordar en la reunió extraordinària de la Taula Agrària i ha aplaudit que es concedeixin per prioritzar els productors professionals, "que són els que han patit més els estralls de la sequera".

Malgrat que Jarc celebra aquest acord, ha apuntat que fins a l'últim moment va defensar que l'ajut també es concedís "tenint en compte el tram d'afectació i que els productors més afectats per la sequera cobressin més que els que no l'han patida tant".