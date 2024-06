Jarc augura pèrdues superiors al 50% en el cultiu de secà a Catalunya per la sequera

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'organització agrícola Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha augurat la pèrdua de més de la meitat del cultiu de secà a Catalunya respecte a un any normal per la sequera.

En concret, preveu que més del 65% de la superfície de cultiu --un total de 155.000 hectàrees-- pateixi pèrdues d'entre el 70% i el 100%, mentre que en la resta ha situat els rendiments per sota del 50%, informa en un comunicat d'aquest dimarts.

La manca de pluges ha "afectat greument" les zones de secà, d'entre les quals la Jarc ha destacat la plana de Lleida, la província de Lleida i la comarca del Baix Empordà (Girona).

L'entitat ha advertit que la situació "es repeteix per segon any consecutiu, aposta pels productors en una situació insostenible i exigeix mesures urgents de les administracions".

Ha reclamat més liquiditat per a les explotacions afectades i ajuts per afrontar els costos de la pròxima campanya, mentre que, a llarg termini, ha exigit "mesures estructurals" com inversions en infraestructures de regadiu, la promoció de tècniques agrícoles resilients al canvi climàtic i l'impuls de la recerca i la innovació.