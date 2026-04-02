Jarc alerta d'un possible "col·lapse" de la producció de cereals el 2026

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha alertat que la producció de cereals i farratge, el material vegetal consumit pel bestiar, podria col·lapsar aquest 2026 si no s'incrementa la dosi màxima d'aplicació de nitrogen orgànic que prové de la femta ramadera.
La petició de l'entitat està relacionada amb l'increment del preu de la urea pel conflicte al Pròxim Orient, des de 450 euros la tona a 750 euros, i amb previsions de superar els 1.000 euros, un fertilitzant que pot arribar a representar fins al 40% del cost de producció i que s'ha convertit en un 'input' "prohibitiu".
Davant aquesta situació, Jarc ha ressaltat que Catalunya produeix prou nitrogen orgànic, el que prové dels excrements animals, per abonar una part important dels cultius, però "la normativa en limita l'ús i obliga els pagesos a dependre de fertilitzants químics cars i importats".
Jarc ha demanat al Govern autoritzar l'aplicació d'aquest nitrogen orgànic de manera immediata, a més d'estudiar una modificació permanent de la normativa per "reduir la dependència exterior i avançar cap a un model més sostenible, circular i autosuficient".
El director sectorial de cereals de Jarc, Vicenç Pascual, ha assenyalat que el sector no pot alimentar el país si se l'ofega amb preus derivats de mercats llunyans i inestables: "Tenim la solució a casa nostra, i no ens la deixen utilitzar. És incomprensible".