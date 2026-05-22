Jarc afirma que els ajuts del Govern al sector agrari per la guerra de l'Iran no han arribat

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha criticat que el paquet d'ajuts per al sector anunciat pel Govern d'Espanya per fer front a l'increment de costos derivat de la guerra de l'Iran encara no ha arribat dos mesos després, informa aquest divendres JARC en un comunicat després de l'assemblea de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders (COAG) celebrada a Madrid.
En concret, l'entitat ha afirmat que els ajuts anunciats encara no s'han pagat, les línies de crèdit no s'han activat i no ha arribat cap suport per a les explotacions.
"El camp no pot viure d'anuncis ni de titulars buits. El que necessitem són mesures reals i immediates, no promeses que no arriben mai", ha afegit.
Segons les dades compartides per JARC, el conflicte iniciat fa tres mesos ha desencadenat una pujada generalitzada dels costos de producció, de fins a un 50% més en el carburant agrícola, un 40% en el dels fertilitzants o un 30% en el dels fitosanitaris.
En vista d'aquesta situació, ha demanat tant el pagament immediat dels ajuts i l'activació de les línies de crèdit, com mesures "reals" que compensin aquesta alça en els costos i actuacions per garantir la viabilitat del sector agrari.