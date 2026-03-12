Jarc afirma que la crisi de la PPA "continua descontrolada" més de 100 dies després

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
L'organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha defensat que el sector porcí no pot esperar més i que "106 dies després del primer focus, la crisi continua descontrolada", explica aquest dijous en un comunicat.
Segons Jarc, els "errors" en la contenció del brot han permès que el virus s'estengui més enllà de les zones inicialment delimitades, en referència als casos detectats recentment als municipis de Barcelona i Sant Just Desvern (Barcelona).
"Aquesta crisi, mal gestionada i perllongada en el temps, ofega el sector porcí i agreuja la situació de preus ja crítica", explica l'organització agrària, i afegeix que cada dia sense actuacions contundents és un pas més cap a la seva extensió incontrolada i el col·lapse del territori.
Arran d'aquesta situació, Jarc ha demanat "mesures immediates, reals i efectives", com l'eliminació urgent dels senglars a la zona d'alt risc, l'increment del mostreig a les zones lliures de virus, tancaments perimetrals efectius o una bioseguretat estricta en el procés de destrucció de cadàvers d'animals.
"El sector porcí, essencial per a l'economia rural catalana, no pot continuar sotmès a una gestió lenta, descoordinada i ineficient", ha alertat l'entitat.