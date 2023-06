Jankovec (ACI) descarta que es repeteixin els problemes de l'estiu passat als aeroports internacionals

Adverteix que no ampliar l'Aeroport de Barcelona "posa en perill" la competitivitat catalana



BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El director general de l'Airports Council International (ACI) a Europa, Olivier Jankovec, ha descartat que durant l'estiu es repeteixin els problemes que van patir molts aeroports internacionals --entre els quals no hi havia els espanyols-- a causa de la falta de personal durant la campanya estival del 2022.

Ho ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Europa Press durant la trobada Eurowaga 2023, que se celebra entre dilluns i dimecres al Palau de Congressos de Fira de Barcelona.

Jankovec ha explicat que els problemes es van donar per la dificultat de trobar treballadors, la qual cosa va fer difícil oferir serveis per a l'alta demanda que hi va haver.

Ha destacat el "moviment molt intel·ligent i positiu" del Govern espanyol de protegir l'ocupació durant la pandèmia, i una bona feina d'Aena que va evitar que aquests problemes també es donessin als aeroports espanyols.

AEROPORT DE BARCELONA

Sobre la polèmica al voltant de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, Jankovec ha mostrat sorpresa per l'oposició de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, ja que a Europa hi ha dificultats per ampliar la capacitat dels aeròdroms, i els que ho puguin fer tindran "un avantatge competitiu per a les seves ciutats i regions".

Ha afegit que no ampliar l'Aeroport de Barcelona "posa en perill" la competitivitat de Catalunya, la qual cosa ha definit literalment com una vergonya.

"Els aeroports estan tenint moltes dificultats per invertir, però aquí Aena està preparada per gastar 1.700 milions d'euros a Barcelona. I em pregunto per què Barcelona i Catalunya, i Catalunya especialment perquè té ambicions globals, no aprofiten aquesta oportunitat?", ha dit.



ZERO EMISSIONS

Jankovec ha subratllat la importància de mantenir "un nivell d'ambició molt alt" en els objectius de descarbonització de les infraestructures, un desafiament que, en les seves paraules, no només és sobre l'existència dels aeroports, sinó del negoci de l'aviació.

Ha assegurat que el sector és "molt conscient" de la seva responsabilitat i del rol que ha de desenvolupar, per la qual cosa cada any reafirmen la seva posició amb la finalitat d'agrupar cada any més aeroports en l'ambició d'aconseguir les zero emissions.

El directiu ha detallat que els aeroports representen prop del 5% de les emissions totals del sector de l'aviació, però "la responsabilitat comença per netejar el teu propi pati i per fer el que puguis sobre el que és de la teva responsabilitat".