Janja Lula da Silva lamenta que hi ha polítiques feministes "ineficaces" davant l'auge de la ultradreta

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La primera dama del Brasil i enviada especial per a la dona en la COP30, Janja Lula da Silva, ha lamentat que hi ha mecanismes i eines de protecció a les dones que "han estat ineficaces contra l'avanç de la ultradreta".
En la seva intervenció aquest divendres durant la primera jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha afirmat que el creixement dels moviments antifeministas que detecta al Brasil és "resultat de la reculada que es va produir amb la ultradreta al poder".
Ha dit que, no obstant això, Luiz Inácio Lula da Silva va tornar al poder el 2023 i ha impulsat lleis feministes, a més d'un pacte d'estat per combatre la violència masclista: "Al Brasil, quatre dones moren cada dia simplement per ser dones. I centenars arreu del món".
També ha reflexionat sobre la violència envers les dones polítiques, i ha assegurat que és una de les dones al seu país més atacades en les xarxes socials: "M'estic preparant psicològicament per a aquest any, quan hi haurà eleccions al nostre país, per veure el meu cos exposat mitjançant 'deepfake', mitjançant una imatge creada amb intel·ligència artificial".
Finalment, ha sostingut que sense la participació de les dones en la política i en els espais de decisió no hi ha democràcia, cosa que veu obvi, i ha afirmat que això depèn de les dones progressistes, que han d'impulsar que passi de manera "efectiva" en les seves organitzacions.